Eduardo Valdés resaltó la "gran visión" de Alberto Fernández y la importancia del viaje a Israel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés, quien acompaña al presidente Alberto Fernández en su visita a Israel, destacó hoy la "gran visión" del jefe de Estado y sostuvo que ese viaje integra "una movida para ir zurciendo heridas que tiene la sociedad argentina".



"Va a haber muchas acciones para tratar de achicar la grieta, y a mí me parece importante esto", aseveró Valdés desde Israel.



El ex embajador en el Vaticano dijo por radio La Once Diez que "con este viaje Fernández ha dado muestra de su visión geopolítica del mundo" y afirmó que "Argentina tiene la intención de tener una política exterior de relaciones, si es posible, con todos los países".



Asimismo, resaltó las próximas visitas del mandatario a Francia y a España y deseó que "ojalá traiga inversiones cada relación que está teniendo" el jefe de Estado.



"Ojalá la reunión con (el presidente galo Emmanuel) Macron y la visita a España traigan inversiones", señaló.



Sobre la visita a Israel reiteró que fue una "decisión que tomaron juntos el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", que "también sirve para unir un poquito más a los argentinos".



"Esta es una gran visión que Alberto tiene desde el primer día. Esto de venir a Israel es una movida -pequeña, mediana o grande- para ir zurciendo heridas que tiene la sociedad argentina. Así va a haber muchas acciones para tratar de achicar la grieta, y a mí me parece importante esto", sentenció.



En ese contexto, descartó que el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman sea parte de las conversaciones entre los mandatarios de Argentina e Israel: "Esta no es una visita bilateral, sino una visita a un evento específico. Será muy protocolar toda la conversación y no creo que dé para esas conversaciones".