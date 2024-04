Tras la apertura de inscripciones al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, circuló un listado de colegios sanjuaninos que podrían recibir esta ayuda. Desde el Ministerio de Educación indicaron que esta información no es oficial.

Analía Alaniz, directora de Educación Privada, informó a DIARIO HUARPE: “Casualmente me comunicaron el día viernes que había aparecido un listado que no coincide con el que nosotros tenemos acá. Este listado que han colocado es de hace mucho tiempo atrás y no está actualizado”.

Además, aclaró que no está dividido por colegios ni por niveles por lo que están trabajando en un listado actualizado.

Las condiciones para la inscripción del voucher educativo que aplica para mayo, junio y julio son:

Los alumnos deberán estar matriculados en instituciones con una subvención del 75%.

La cuota mensual de la institución educativa no debe superar los $54,396 totales.

El ingreso de la familia del alumno debe ser en total inferior al equivalente de siete veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Dicho beneficio establecido por el Gobierno ofrecería, según los cálculos en base a la cuota de marzo, un subsidio del 50% del valor del arancel de jornada simple, Sin embargo, no está contemplado los aumentos correspondientes que podrían aplicar durante mayo, junio o julio. Además, no se incluyen actividades extracurriculares en el presupuesto.