El actual vocal del Tribunal de Cuentas de San Juan y exSecretario General de la Gobernación durante la gestión pasada, Juan Flores, evitó dar explicaciones al ser consultado sobre el pago de 14 millones de dólares que autorizó para la contratación de dos empresas de marketing radicadas en la provincia de Buenos Aires. “No puedo hablar, no me corresponde”, dijo el funcionario ante la pregunta periodística de Canal 13.

Vale recordar que la gestión de Sergio Uñac, con la firma autorizada de Flores, le abonó durante el 2023 a Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL nada más y nada menos que $3.987.312.000. Dicho monto, comparado con el dólar oficial acorde a la fecha de cobro de cada uno de los expedientes, es de poco más de US$ 14.000.000.

Durante la entrevista televisiva que se mostró en vivo, Flores evitó contestar sobre lo que hizo durante el año pasado en su puesto de trabajo como funcionario público de los sanjuaninos y se mostró por demás nervioso. Incluso con cierta dificultad para respirar y hablar de corrido, tal cual se muestra en la nota periodística.

"De mi parte en ese tema yo me he excusado de la cuenta, pero no puedo hablar, no me corresponde. De la otra parte, sobre lo que son denuncias periodísticas, yo no puedo opinar", dijo de forma escueta y sorpresiva Flores. En este sentido hay que resaltar que en la actualidad ocupa el cargo de vocal del Tribunal de Cuentas, el órgano revisor que tiene la provincia para auditar los ejercicios de pasadas gestiones. Por lo que es una obviedad que no debería inmiscuirse en la evaluación de la gestión de su amigo personal Sergio Uñac, ya que fue parte vital de su gobierno.

Para el recuerdo de todos, también de Juan Flores

La provincia de San Juan, durante la gestión de gobierno de Sergio Uñac, gastó durante 2023 la abultada cifra de $3.987.312.000 en dos empresas de marketing de Buenos Aires para distintos servicios. Las firmas involucradas, en la maniobra que lo costó una suma millonaria a los sanjuaninos, son Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL.

Ambas firmas con una llamativa coincidencia desconocida por Flores: comparten el mismo domicilio fiscal en Talcahuano 833 Piso 6 Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, del mismo número de teléfono 011-4815-1979 que al llamar contesta “el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio”.

Las mencionadas empresas recibieron pagos del gobierno de Uñac de febrero a diciembre del año pasado. Incluso hay registrado un desembolso por $70 millones realizado el jueves 7 de diciembre, último día hábil antes de entregar el timón administrativo de la provincia a Marcelo Orrego.

La documentación a la que accedió DIARIO HUARPE indica pagos millonarios a empresas de marketing que están radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la generación de trabajo en este caso también quedó para profesionales que no son de San Juan. En este sentido, Grupo Ischigualasto SRL (CUIT: 33-71532358-9) cobró por servicios no especificados $2.879.843.000, que llevado al dólar oficial del día de cada uno de los desembolsos alcanza los US$ 10.562.192,56.