El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, designado por el presidente Donald Trump, anunció este domingo la llegada de una “inversión de capital sin precedentes” al país. El mensaje fue publicado a través de su cuenta en la red social X y se produce a horas del encuentro en Washington entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, donde se definirán los detalles del auxilio financiero que prepara la administración norteamericana para el gobierno de Javier Milei.

En su publicación, Lamelas escribió: “Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de la Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo. ¡Dios bendiga a la Argentina y Dios bendiga a América!”

El anuncio del diplomático se suma a las declaraciones recientes de Bessent, quien aseguró haber mantenido “una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo” y manifestó su expectativa por la llegada de la delegación argentina a Washington “para avanzar en las discusiones sobre las opciones de apoyo financiero”.

Lamelas, empresario cubano-estadounidense, asumió su cargo el 24 de septiembre y recientemente se reunió con el Consejo Empresarial Estados Unidos–Argentina (USABC), donde se abordaron las prioridades de inversión y el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales. Se espera que el embajador presente sus credenciales ante la Cancillería y el propio presidente Milei, a quien conoció previamente durante una visita a Mar-a-Lago.

Fuentes diplomáticas señalaron que el respaldo económico podría incluir un swap de divisas por u$s20.000 millones entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino, además de la compra de bonos soberanos y la posible apertura de un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF).

Aunque aún no se confirmaron los montos finales, analistas estiman que los anuncios concretos podrían llegar tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, consideradas clave para la gobernabilidad del oficialismo durante los próximos dos años.

El tono del mensaje de Lamelas, sumado al respaldo explícito de la administración Trump, refuerza la expectativa de que el vínculo entre Washington y Buenos Aires ingrese en una nueva etapa de cooperación estratégica e inversión, con el objetivo de fortalecer la economía argentina y consolidar la alianza política entre ambos gobiernos