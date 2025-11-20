La Fiesta Nacional del Sol 2025 se prepara para recibir a miles de asistentes con una grilla que combinará artistas locales y figuras reconocidas a nivel nacional. Bajo una fuerte expectativa, el escenario principal concentrará tres noches de música continua, con propuestas que recorrerán distintos géneros y convocarán a públicos variados. Con los horarios ya confirmados, los sanjuaninos podrán conocer el cronograma de cada show.

La primera jornada, el jueves 20 de noviembre, contará con la presentación de las bandas locales Pijama Party y Omega, que abrirán la noche a las 21:45 y 22:45 respectivamente. Luego, Sabroso subirá al escenario a las 23:30 y se presentará hasta la 1:10. Más tarde, La Banda de Carlitos junto a Euge Quevedo continuará desde la 1:10 hasta las 3:15.

Para el viernes, la música comenzará a las 21:45 con Kbsonia. A las 22:15 será el turno de Vía 66 y, posteriormente, Los Mentidores, proyecto de José Palazzo, tocarán desde las 22:50 hasta las 23:40. A continuación, Estelares actuará desde las 23:40 hasta la 1:00. El cierre de la jornada estará a cargo de Ciro y Los Persas, que subirán al escenario a la 1:00.

La tercera noche iniciará a las 21:45 con la presentación de Ernesto Guardia y Los Puneños, quienes tocarán hasta las 22:35. Luego, Ernesto Villavicencio se presentará entre las 22:25 y las 22:50, seguido por Los Videla de 23:05 a 23:25. Entre los artistas nacionales, La Sole actuará desde las 00:10 hasta la 1:35, mientras que Nicki Nicole subirá al escenario a la 1:35 y tocará hasta las 2:50. El cierre de la última jornada estará a cargo de Emanero, desde las 2:50.

Las tres noches conforman la propuesta principal de la Fiesta Nacional del Sol, que volverá a reunir a miles de sanjuaninos y visitantes alrededor de uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

La noche cuartetera, agotó entradas

A un día del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, la organización confirmó que la noche del cuarteto agotó todas sus entradas físicas. Un cartel colocado este miércoles en la boletería del Teatro del Bicentenario anunció que el jueves 20 de noviembre ya no cuenta con disponibilidad, consolidándose como el evento más demandado por el público sanjuanino. Sin embargo, advierten que en el sitio online quedan entradas para el Campo Sur y Platea de esa noche.