Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 17 años de General Rodríguez, permanece desaparecida desde el 18 de septiembre y su familia no tiene noticias sobre su paradero. En medio de la investigación, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten información que permita localizarla, según se publicó en el Boletín Oficial.

Ofrecen $5.000.000 por información sobre el paradero de Abril Romero. (Foto: Ministerio de Seguridad Nacional)

De acuerdo con la denuncia, los investigadores sospechan que Abril se habría ido con Cristian Velazco, un hombre de 32 años acusado por violencia de género y con quien mantenía una relación previa. Antes de desaparecer, la joven dejó una nota dirigida a sus padres en la que aseguraba que “iba a estar bien y que se iba con su novio”, lo que inicialmente hizo creer que se trataba de una ausencia voluntaria.

La descripción difundida por las autoridades señala que Abril tiene cabellos largos y oscuros, ojos oscuros y tez trigueña. La relación entre ambos había sido consentida por la familia durante un período en el que convivieron, pero tras una fuerte discusión, cada uno volvió a su casa. Tiempo después, según la investigación, decidieron fugarse nuevamente, en un vínculo que los especialistas consideran marcado por la manipulación y el control ejercido por Velazco.

La situación se volvió más compleja cuando una expareja del sospechoso declaró que también sufrió violencia de género por parte de él y que, cuando era menor, la cruzó ilegalmente por un paso fronterizo no habilitado hacia Bolivia. Por este antecedente, los investigadores creen que Abril podría encontrarse en Salta o incluso haber sido trasladada de forma clandestina a un país limítrofe.

La causa fue caratulada como “averiguación de paradero” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, dirigida por la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez. Las autoridades solicitan a la población cualquier información que pueda ayudar a dar con la joven.