EEUU da un giro histórico y deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania

Estados Unidos dijo hoy que ya no considera ilegales los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania, una medida del gobierno de Donald Trump que aleja aún más la pretensión de los palestinos de un Estado propio y que contradice la posición de la comunidad internacional.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, fue el encargado de hacer el anuncio que tras cuatro décadas marca un cambio histórico en el criterio de Estados Unidos sobre los asentamientos judíos en Cisjordania.



"El establecimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania no es incompatible de por sí con la ley internacional", dijo Pompeo en una rueda de prensa, citado por la agencia de noticias EFE.



El Departamento de Estado deja así atrás una opinión legal que emitió en 1978, durante la Presidencia del demócrata Jimmy Carter, y que declaraba que los asentamientos civiles israelíes en territorios ocupados palestinos eran "incompatibles con la ley internacional".



Ese documento, conocido como el memorando Hansell, ha supuesto la base de la oposición que todos los gobiernos estadounidenses han expresado desde entonces a las colonias israelíes en territorios palestinos ocupados, aunque con diferentes grados de vehemencia dependiendo del presidente que estuviera en el poder.



La más reciente y trascendente fue en diciembre de 2016, cuando durante los últimos días de su Presidencia, el demócrata Barack Obama permitió con su abstención que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la Resolución 2334 que considera a los asentamientos una “flagrante violación” del derecho internacional.



Este cambio de postura se suma a la decisión de Trump, en diciembre de 2017, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, moviendo la Embajada a esa la ciudad, y al reconocimiento de los Altos del Golán, ocupados por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, como territorio israelí, en marzo de este año.



Además, la medida representa un nuevo espaldarazo de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que lucha por su supervivencia política, ya que no logra formar gobierno después de dos ajustadísimas elecciones tras un una década de mandatos ininterrumpidos.



De hecho, poco después del anuncio de Pompeo, la oficina de Netanyahu emitió un comunicado diciendo que el cambio de política de Estados Unidos "corrige un error histórico" en relación con los asentamientos.



"Esta política refleja una verdad histórica: que el pueblo judío no es colonialista extranjero en Judea y Samaria", dijo, usando los términos israelíes para Cisjordania.



Por su parte, el portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenó el anuncio y dijo que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional.



"La administración de Estados Unidos ha perdido su credibilidad para desempeñar cualquier papel futuro en el proceso de paz", advirtió Nabil Abu Rdeneh



En tanto, Saeb Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y veterano negociador con los israelíes, llamó a la comunidad internacional “a tomar todas las medidas necesarias para responder al irresponsable comportamiento de Washington, que representa una amenaza para ala seguridad global”.



“La Administración Trump ha vuelto demostrar que solo pretende reemplazar la ley internacional por la ley de la jungla”, aseguró.



Israel capturó Cisjordania y Jerusalén oriental en la guerra de Medio Oriente de 1967 y rápidamente comenzó a colonizar el territorio recién conquistado.



Hoy, unos 700,000 colonos israelíes viven en las dos áreas, que los palestinos reclaman para su estado.



Después de la guerra, anexó inmediatamente el este de Jerusalén, hogar de los sitios religiosos más importantes de la ciudad santa, en un movimiento que no está reconocido internacionalmente.



Pero Israel nunca se ha anexionado Cisjordania, incluso cuando ha salpicado el territorio con decenas de asentamientos y pequeños puestos de avanzada.



Aunque Israel afirma que el destino de los asentamientos es un tema de negociación, los ha ampliado constantemente. Algunos asentamientos importantes tienen más de 30,000 residentes, se asemejan a ciudades pequeñas y sirven como suburbios de Jerusalén y Tel Aviv.



Si bien los colonos judíos pueden ingresar libremente a Israel y votar en las elecciones israelíes, los palestinos de Cisjordania están sujetos a la ley militar israelí, requieren permisos para ingresar a Israel y no tienen derecho a votar en las elecciones israelíes.