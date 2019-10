El alemán Zverev es finalista en Shanghai

El tenista alemán Alexander Zverev avanzó hoy a la final del Masters 1000 de Shanghai tras imponerse en semifinales sin pasar sobresaltos sobre el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4. Zverev, sexto en el ranking mundial de la ATP, empleó apenas 67 minutos para doblegar a Berrettini (13) e irá mañana en busca del título ante el ruso Daniil Medvedev (4), quien previamente le ganó al griego Stefanos Tsitsipas (7) por 7-6 (7-5) y 7-5, en un partido más parejo que duró una hora y 39 minutos. El alemán tiene un historial favorable sobre el ruso de 4-0 tras haberlo vencido en San Petersburgo 2016, Washington 2017, y los Masters 1000 de Miami y Canadá, ambos el año pasado, aunque será la primera vez que estarán frente a frente en una final. Zverev, quien tiene 11 títulos en el circuito, aunque uno solo este año, en un torneo menor como el de Ginebra, cumple una temporada irregular con 37 victorias y 20 derrotas, e irá en busca de su cuarto Masters 1000, tras haber conquistado los de Roma y Canadá en 2017, y Madrid en 2018. Claro que no le será sencillo enfrentar al ruso Medvedev, quien atraviesa su mejor momento como profesional. El ruso, de 23 años, conquistó seis torneos en su carrera, tres de ellos este año, en San Petersburgo, Cincinnati y Sofía, y además en 2019 llegó a cinco finales, la más importante la del US Open que perdió con el español Rafael Nadal en un partido que duró casi cinco horas. El tenista moscovita es el que más partidos ganó en 2019 con 58 victorias, por encima del serbio Novak Djokovic (1) y el español Nadal (2), ambos con 48. Su gran año le permitió a Medvedev asegurar su presencia en el Masters de Londres que jugarán entre e 10 y 17 de noviembre los ocho mejores tenistas del año, para el cual también están clasificados Djokovic, Nadal, el suizo Roger Federer, el austríaco Dominic Thiem y el griego Tsitsipas, de manera que restan definirse dos lugares. El Shanghai se repitió una situación que no se daba hacía 20 años, con los cuatro semifinalistas de un Masters 1000 con 23 años o menos, como sucedió con Tsitsipas (21), Zverev (22), Berrettini (23) y Medvedev (23). La anterior ocasión había sido en Hamburgo 1999 (en ese entonces el torneo alemán tenía categoría Masters 1000), con el argentino Mariano Zabaleta (21), el español Carlkos Moyà (22), el ecuatoriano Nicolás Lapentti (22) y el chileno Marcelo "Chino" Ríos (23), quien se coronó campeón.