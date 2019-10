El argentino Barroso le dio la victoria a Colo Colo en el clásico con Universidad de Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El zaguero argentino Julio Barroso convirtió hoy el tanto de la victoria 3-2 de su equipo, Colo Colo, ante Universidad de Chile, en el clásico que ambos sostuvieron en Santiago, por la 23ra. Fecha del Campeonato chileno de primera división. El ex defensor de Argentinos Juniors y Boca Juniors logró el último gol del encuentro en el estadio Monumental, cuando se cumplía el cuarto minuto de tiempo adicionado. En Colo Colo, que es segundo en la tabla de posiciones con 39 unidades, se desempeñaron los también argentinos Juan Manuel Insaurralde (ex Boca), Iván Rossi (ex Huracán) y Pablo Mouche (ex San Lorenzo), entre otros. En Universidad de Chile, que está desplegando una pésima campaña y ocupa posición de descenso con apenas 21 puntos, actuaron Matías Rodríguez (inferiores de Boca), Lucas Aveldaño (ex Racing), Nicolás Oroz (ex Chacarita) y Leandro Benegas (ex Huracán). Uno de los tantos del elenco 'azul' fue obra del volante chileno Gonzalo Espinoza (ex Arsenal y Racing), mediante un tiro penal. Deportes Antofagasta, el equipo que dirige Juan Manuel Azconzábal, derrotó por 3-1 a O'Higgins, con dos goles del ex Belgrano de Córdoba y Almirante Brown, Tobías Figueroa. Mientras que Universidad de Concepción, con Cristian Muñoz (ex Tigre), Germán Voboril (ex San Lorenzo) y Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz de Mendoza), igualó 1-1 con Unión Española, que tuvo en sus filas a Juan Pablo Gómez. Mañana, en uno de los encuentros que completará la fecha, el líder Universidad Católica (50) se topará con Cobresal (28).