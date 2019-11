El argentino Dybala es uno de los refuerzos pedidos por Mourinho para el Tottenham

El cordobés Paulo Dybala, de la Juventus, de Italia, es uno de los cinco refuerzos pedidos por el entrenador portugués José Mourinho, reemplazante del argentino Mauricio Pochettino, para el Tottenham Hotspur inglés, según lo anunció hoy la prensa británica.



Mourinho fue anunciado el pasado miércoles como nuevo entrenador del equipo londinense y el diario The Sun asegura que en las negociaciones por su llegada se incluyó el tema refuerzos y el portugués entregó una lista de cinco jugadores para potenciar su equipo.



El argentino Dybala, de 26 años, es uno de esos refuerzos y hace rato que es seguido por Tottenham. Ahora esperan convencerlo con el arribo de Mourinho. Actualmente el ex jugador de Instituto lucha por lugar como titular en Juventus pero la tarea no le es fácil y alterna entre suplente y titular en esta temporada.



También aparecen en la lista el inglés Declan Rice, mediocampista del West Ham, Youcef Atall lateral argelino del Niza francés, el zaguero senegales Kalidou Koulibal del Nápoli y el mediocampista portugués Bruno Fernandes, del Benfica.