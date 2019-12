El argentino Leonardo Suárez marcó en la clasificación de Villarreal por la Copa del Rey

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Leonardo Suárez marcó hoy en la goleada de su equipo, Villarreal, sobre Comillas, de la cuarta división del fútbol español, por 5 a 0 como visitante, en un partido de la primera ronda de la Copa del Rey.



El ex Boca anotó a los 31 minutos del primer tiempo y luego el colombiano Carlos Bacca (34m. PT, 30m. ST y 39m. ST) y el español Santi Cazorla (33m. ST) redondearon el triunfo.



Además, Getafe, con el argentino Leandro Chichizola en el arco, venció a El Palmar, de la cuarta, por 2 a 1, de visitante.



Por último, Sevilla, con Lucas Ocampos en su once titular, superó sin complicaciones a Bergantiños, de la cuarta, por 1 a 0 afuera de casa.



El ex River Plate, en la órbita de Bayern Munich de Alemania, dejó el campo de juego a los 9 minutos del segundo tiempo.



El actual campeón del certamen es Valencia, que en la anterior edición venció a Barcelona en la final por 2 a 1 en el estadio de Sevilla.







Todos los resultados:



SS Reyes 2-Córdoba 0.



Comillas 0-5 Villarreal



Bergantiños 0-1 Sevilla.



El Palmar 1-2 Getafe



Tolosa 0-3 Real Valladolid.



Badalona 3-Real Oviedo 1.



El Álamo 0-Mallorca (Pablo Chavarría) 1.



Melilla 1-Murcia 2.



Tudelano 0-Albacete 1.



Más tarde: Sestao River-Lugo y Barakaldo-Villarrubia.



Suspendido: Pontevedra-Ibiza.