El argentino Rasio es figura en el básquetbol de Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Lisandro Rasio resultó hoy figura en el Ancud, que cayó ante Puerto Montt, por 74 a 64, en partido válido por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile



El ala pivote bonaerense, de 28 años y oriundo de la localidad de Zárate, firmó una planilla con 17 tantos (5-11 en dobles, 1-2 en triples, 4-7 en libres), 14 rebotes y 5 asistencias en 36 minutos.



El interno rosarino Omar Cantón también protagonizó una sensacional labor para Leones de Quilpué, que doblegó por 107-100 a Temuco.



El ex jugador de Bahía Basket, Regatas Corrientes y Quilmes de Mar del Plata, entre otras entidades, terminó con 21 unidades (8-12 en dobles, 5-9 en libres) y 5 rebotes en 24m.



Por su lado, el alero bonaerense Juan Fernández Chávez (ex Atenas de Córdoba) consiguió 10 puntos y 5 rebotes para Universidad Católica, que perdió como local ante Universidad de Concepción, por 84-71.



En tanto, Las Animas, el equipo que dirige el DT porteño Lucas Zurita, superó por 76-65 a CD Castro, en donde el escolta cordobés Esteban Cantarutti (ex 9 de Julio de Río Tercero) obtuvo 2 tantos, 5 asistencias y 2 rebotes en 20m.