El argentino Scola aportó en la ajustada victoria de Olimpia Milano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El argentino Luis Scola contribuyó esta tarde con 11 puntos en el triunfo que su equipo, Olimpia Milano, obtuvo como visitante a Reyer Venezia, por 71-70, en partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket) de Primera.



El ala pivote y capitán albiceleste, de 39 años, anotó 4-5 en dobles, 0-1 en triples y 3-6 en libres en los 17 minutos que permaneció en cancha.



El ex valor de los Indiana Pacers, Houston Rockets, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, todos de la NBA, completó su buena faena con 5 rebotes.



El armador español Sergio "Chacho" Rodríguez se erigió en la máxima figura del quinteto de Milan, con una planilla de 19 tantos, 3 asistencias y 2 rebotes en 23m.



Por su lado, el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) encestó 4 puntos y repartió una asistencia, mientras que el alero bahiense Bruno Cerella (ex Pueyrredón) no ingresó en el campeón Venezia.



Mientras que el escolta cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket) conquistó 15 puntos (3-4 en dobles, 2-4 en triples, 3-3 en libres), repartió 3 asistencias, diseñó 2 robos y capturó un rebote en los 21m que estuvo en cancha para Trieste, que cayó en forma ajustada ante Reggio Emilia, por 87-86



En uno de los adelantos registrados el sábado, el base porteño Andrés "Toto" Forray (ex Banco Provincia) logró 12 tantos, 4 recuperos y un rebote en 26m para Trentino, que fue derrotado por Virtus Roma, por 88-82.



Mientras que el interno bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket), también durante uno de los anticipos sabatinos, acumuló 9 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes en 21m para el puntero Virtus Bologna, que superó a Brindisi, por 99-87.