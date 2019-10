El argentino Torres anota un doblete en el fútbol de Grecia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista argentino Joaquín Torres convirtió hoy su primer doblete para Volos, que finalmente cayó ante Atromitos, por 3-2, en la continuidad de la sexta fecha de la Súper Liga de fútbol de Grecia. El ex volante de Newell’s Old Boys de Rosario, de 22 años, convirtió a los 7 y 36 minutos de la primera etapa, según registró un informe del sitio Soccerway. De esta manera, el centrocampista neuquino sumó sus dos primeros goles en el recientemente ascendido conjunto que también tuvo en sus filas al lateral rosarino Franco Ferrari, ex Tiro Federal y Mitre de Santiago del Estero. Además, el ex extremo de Gimnasia La Plata, Juan Neira, convirtió un tanto para OFI Creta, que venció a Panionios, por 4-1. El último campeón, PAOK Salónica, batió como visitante y por 2-1 a Asteras Trípolis, que contó con los concursos de Patricio Matricardi (ex Argentinos Juniors), Jerónimo Barrales (ex Banfield) y Juan Munafó. Además, el único líder de la clasificación, Olympiakos (16 puntos), derrotó por 2-1 a Aris Salónica, en donde se desempeñaron Martín Tonso, Daniel Mancini (ambos ex Newell’s) y Nicolás Martínez (ex Independiente).