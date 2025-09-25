El bebé de un año que sobrevivió al incendio ocurrido el pasado 23 de septiembre en el departamento de 25 de Mayo fue dado de alta del hospital. El menor, que había sufrido intoxicación por monóxido de carbono, se encuentra actualmente a la espera de que la Justicia Civil defina la tutela y proceda a su entrega a un familiar responsable. Mientras tanto, su madre, Danisa Aveiro, continúa en estado grave con quemaduras en el cien por ciento de su cuerpo, sin haber presentado signos de mejoría.

El hecho, que tuvo lugar en la madrugada del martes, resultó en la trágica muerte de una niña de siete años, hermana del pequeño. Las investigaciones preliminares realizadas por los Bomberos determinaron que el origen del incendio fue accidental, coincidiendo con la declaración de la madre a vecinos, en la que habría manifestado haberse dormido sin apagar unas velas. Las autoridades han descartado cualquier intencionalidad en el siniestro.

El proceso de duelo entre los familiares permanece, evidenciado por un sentido mensaje publicado en redes sociales por una tía de los menores. La comunidad de San Juan sigue consternada por esta tragedia que ha impactado profundamente a la localidad.