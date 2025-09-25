Policiales > Milagro en la tragedia
El bebé del incendio en 25 de Mayo fue dado de alta y espera una decisión judicial sobre su tutela
POR REDACCIÓN
El bebé de un año que sobrevivió al incendio ocurrido el pasado 23 de septiembre en el departamento de 25 de Mayo fue dado de alta del hospital. El menor, que había sufrido intoxicación por monóxido de carbono, se encuentra actualmente a la espera de que la Justicia Civil defina la tutela y proceda a su entrega a un familiar responsable. Mientras tanto, su madre, Danisa Aveiro, continúa en estado grave con quemaduras en el cien por ciento de su cuerpo, sin haber presentado signos de mejoría.
El hecho, que tuvo lugar en la madrugada del martes, resultó en la trágica muerte de una niña de siete años, hermana del pequeño. Las investigaciones preliminares realizadas por los Bomberos determinaron que el origen del incendio fue accidental, coincidiendo con la declaración de la madre a vecinos, en la que habría manifestado haberse dormido sin apagar unas velas. Las autoridades han descartado cualquier intencionalidad en el siniestro.
El proceso de duelo entre los familiares permanece, evidenciado por un sentido mensaje publicado en redes sociales por una tía de los menores. La comunidad de San Juan sigue consternada por esta tragedia que ha impactado profundamente a la localidad.
Con 4.324.805 pasajeros movilizados en aeropuertos de todo el país, el sector aerocomercial marcó en agosto un hito sin precedentes. El crecimiento se refleja tanto en vuelos internacionales como en cabotaje, y se proyecta que la tendencia se mantenga en la temporada de verano con nuevas rutas y más frecuencias.
Un editorial del diario estadounidense destacó la reducción de la inflación mensual y el superávit fiscal alcanzados por el gobierno libertario, aunque alertó sobre la fragilidad del peso y la necesidad de respaldo financiero de Estados Unidos. También cuestionó la capacidad del país para romper su patrón histórico de crisis.
Con 4.324.805 pasajeros movilizados en aeropuertos de todo el país, el sector aerocomercial marcó en agosto un hito sin precedentes. El crecimiento se refleja tanto en vuelos internacionales como en cabotaje, y se proyecta que la tendencia se mantenga en la temporada de verano con nuevas rutas y más frecuencias.
Un editorial del diario estadounidense destacó la reducción de la inflación mensual y el superávit fiscal alcanzados por el gobierno libertario, aunque alertó sobre la fragilidad del peso y la necesidad de respaldo financiero de Estados Unidos. También cuestionó la capacidad del país para romper su patrón histórico de crisis.
River Plate perdió 3-1 frente a Palmeiras en San Pablo y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. La decisión del árbitro Matonte de sancionar un penal a cinco minutos del final desató el enojo de los jugadores y del técnico Marcelo Gallardo, quien acusó al juez de haber “condicionado el partido”.
El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, reflexionó sobre la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de la derrota 3-1 ante Palmeiras. Reconoció desconcentraciones clave, apuntó al arbitraje y aseguró que el equipo debe fortalecerse para competir en instancias decisivas.
Este jueves, los cuatro detenidos por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez serán indagados por la Justicia. El caso, marcado por signos de tortura y posibles vínculos narcos, tiene como principal sospechoso a Miguel Ángel Villanueva Silva, un hombre aún rodeado de incógnitas.