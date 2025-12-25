¿Crisis? Por qué Evangelina Anderson dejó de seguir a su novio

Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas generaron revuelo al dejar de seguirse en Instagram, un movimiento recíproco que despertó rumores de crisis. La acción se dio luego de que el sábado 20 de diciembre, Lola, hija de la modelo, publicara una foto familiar por el cumpleaños de Martín Demichelis, imagen que Eva replicó en sus redes para saludar a su exmarido. Ante las especulaciones de una vuelta con el director técnico, la periodista Karina Iavícoli consultó a la participante de MasterChef, quien negó tajantemente una pelea con Lucas exclamando: "¡Ni loca!".

En el programa Bondi Live, la periodista Julieta Argenta reveló que Anderson definió el hecho como un "juego virtual". Según la modelo, el "unfollow" fue una estrategia vinculada al "shippeo" para comprobar si la prensa captaba el movimiento, una explicación que dejó desconcertada a Iavícoli y que Argenta calificó de "fondo de olla". La veracidad del coqueteo quedó bajo la lupa, sugiriendo que el vínculo podría ser meramente una puesta en escena para las cámaras.

Este vínculo ya había sido noticia durante un show de Fede Vigevani en el estadio Vélez, donde Lucas fue consultado sobre su relación. Pese a que Anderson aclaró que mantiene el contacto con Demichelis por el bienestar de sus hijos, este llamativo experimento digital sembró dudas sobre la autenticidad de su presente amoroso con el joven.