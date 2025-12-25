El pacto de Pamela David y su esposo por si se separan: "Está por escrito"

Pamela David, conductora de "Desayuno", compartió detalles sobre un acuerdo privado y escrito que mantiene con su marido, Daniel Vila.

Con nueve años de casados y una relación iniciada en 2014, la modelo aclaró que este pacto busca proteger a su familia ensamblada ante una posible separación. Esta decisión surgió para evitar las complicaciones vividas tras su divorcio de Bruno Lábaque en 2010.

El compromiso fija que, si el matrimonio termina, ambos se encontrarán los días 9 de cada mes para tratar su situación personal o familiar, sin importar el contexto.

La pareja, que se conoció mientras ella integraba "Animales Sueltos", convivió dos años antes de casarse en 2016 en una ceremonia junto a su hija Lola.