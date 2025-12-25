El inicio de la Navidad en el departamento de Caucete se vio alterado por un fuerte temporal que afectó la transitabilidad hacia el este de la provincia. Pasada la medianoche, la caída de lluvia comenzó a dificultar la visibilidad y el estado de las calzadas en las vías de acceso y egreso, motivo por el cual Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados a quienes circulen por la Ruta Nacional 141.

La autoridad vial difundió un reporte de emergencia a las 01:22 de este jueves, advirtiendo sobre la presencia de lluvias con distinta intensidad a lo largo del trayecto que conecta con La Rioja.

En la zona de Laguna Seca, la situación se tornó compleja debido a que las precipitaciones habían comenzado a las 19:45 h del día previo, provocando la acumulación de agua en diversos sectores críticos del asfalto. La magnitud de la tormenta, que alcanzó tanto al casco urbano como a las áreas rurales de Caucete, quedó registrada en videos compartidos por usuarios a través de las redes sociales.