Durante las primeras horas de este jueves 25 de diciembre, se produjo un incendio en un contenedor de basura municipal ubicado en la avenida José Ignacio de la Roza, en el departamento de Rivadavia. El siniestro ocurrió minutos antes de las 7:00 de la mañana, a escasos metros de la Universidad Católica de Cuyo, lo que provocó inquietud entre las personas que circulaban por el lugar en ese momento.

Ante la ausencia inicial de dotaciones de bomberos, el personal de dos patrulleros policiales que llegó al sitio actuó de inmediato para contener el avance del fuego. Los efectivos contaron con la ayuda de vecinos de la zona, quienes proporcionaron baldes con agua para sofocar las llamas.

Gracias a este trabajo conjunto, la situación fue controlada sin que se reportaran heridos ni daños materiales de importancia, aunque se desconoce el origen del foco ígneo y no se informó si el recipiente sufrió daños totales.