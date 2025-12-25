Publicidad
Policiales > En Avenida Ig. de la Roza

Incendio de contenedor en Rivadavia: policías y vecinos lo sofocaron

Efectivos y vecinos controlaron las llamas en un depósito de residuos cerca de la Universidad Católica de Cuyo.

POR REDACCIÓN

Hace 19 horas
Dos patrullas policiales intervinieron rápidamente frente a la Universidad Católica.

Durante las primeras horas de este jueves 25 de diciembre, se produjo un incendio en un contenedor de basura municipal ubicado en la avenida José Ignacio de la Roza, en el departamento de Rivadavia. El siniestro ocurrió minutos antes de las 7:00 de la mañana, a escasos metros de la Universidad Católica de Cuyo, lo que provocó inquietud entre las personas que circulaban por el lugar en ese momento.

Ante la ausencia inicial de dotaciones de bomberos, el personal de dos patrulleros policiales que llegó al sitio actuó de inmediato para contener el avance del fuego. Los efectivos contaron con la ayuda de vecinos de la zona, quienes proporcionaron baldes con agua para sofocar las llamas.

Gracias a este trabajo conjunto, la situación fue controlada sin que se reportaran heridos ni daños materiales de importancia, aunque se desconoce el origen del foco ígneo y no se informó si el recipiente sufrió daños totales.

