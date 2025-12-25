Un ladrón entró a una casa y se robó una moto: fue captado por las cámaras

Un episodio de delincuencia en el departamento de Pocito quedó registrado en video cuando un individuo sustrajo una motocicleta el pasado 23 de diciembre.

Las imágenes de seguridad revelan que el autor del hecho entró a la vivienda tras abrir la reja de ingreso y escapó con el rodado de manera tranquila hacia la calle. A más de una semana del ilícito, no se han reportado avances en la identificación del sospechoso ni en el hallazgo del bien, lo que genera indignación entre los vecinos.

El vehículo buscado es una Motomel Serie 3, dominio 897 GUS, de color gris y sin calcomanías. Ante cualquier información útil que permita dar con el rodado, se solicita contactar al número telefónico 264 475 6740.