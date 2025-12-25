De Azul a Laponia: la argentina que trabaja con Papá Noel en el Ártico

Milagros Penella, una joven oriunda de Azul, reside actualmente en Rovaniemi, el pueblo que alberga la aldea oficial de Papá Noel. Tras buscar empleo enviando currículums a Noruega e Islandia para financiar su deseo de ver auroras boreales, consiguió un puesto en los Santa Hotels de Finlandia. Allí, se desempeña en iglús vidriados que permiten observar el bosque nevado mientras soporta temperaturas de 13 grados bajo cero con cuatro capas de abrigo.

En este rincón del Círculo Polar Ártico, la actividad turística incluye paseos en trineos y el cruce simbólico de la línea polar frente a cámaras que transmiten en vivo. Milagros señala un dato curioso: los ejemplares que tiran del trineo de Santa son hembras, pues son las únicas que mantienen su cornamenta durante el invierno. Además, describe que la dieta local se centra en pescado ahumado y carne de reno, alimento que considera equivalente al asado argentino por su relevancia cultural.

Aunque la fiebre navideña se vive con intensidad desde mediados de octubre hasta después de Año Nuevo, la joven tiene contrato vigente hasta el 31 de marzo. Entre paisajes blancos y experiencias únicas, Milagros considera que estar allí es una misión personal y no descarta continuar su travesía por Europa o retornar a Laponia en el futuro.