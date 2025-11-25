El bochorno de Nazarena Vélez en el cine con su nieto Salvador

Nazarena Vélez, que atraviesa un presente pleno y familiar, siempre encuentra el tiempo para compartir momentos especiales con su nieto Salvador, el hijo de Barbie Vélez. En el marco del último fin de semana largo, la productora teatral quiso regalarle al pequeño una tarde de cine, una salida que prometía ser tranquila y tierna. Sin embargo, lo que debía ser un plan familiar se transformó en una anécdota desopilante, según relató la propia Nazarena en su ciclo Storytime de Bondi Live.

La conductora comenzó su relato detallando el inicio de la aventura: "Fue hermoso ir con mi nieto al cine, pero ¿qué me pasó?", lanzó, preparando el terreno para el inesperado giro. La emoción inicial se disipó cuando, ya dentro del complejo, descubrieron que la única función en ese horario era Wicked, la historia de las brujas de El Mago de Oz. No obstante, la gran sorpresa estaba por llegar.

Una vez ubicadas en sus butacas, Nazarena comprendió que la experiencia se complicaría. "Entramos al cine y la película estaba en inglés", reveló, lo que provocó una exclamación de sorpresa por parte de las demás panelistas, que respondieron con un "nooo". Ante esto, su hija Barbie Vélez, que también estaba presente, sumó humor a la situación: "Lo llevó a ver una película en inglés al pibe de dos años y medio".

La confusión del pequeño Salvador era evidente, un niño de solo dos años y medio que no entendía lo que sucedía. "Me miraba y me decía ‘¿ya empezó?’", recordó Nazarena entre risas, señalando que la pregunta se repetía constantemente. La actriz confió en que en algún momento la situación mejoraría, aunque la señal de alarma había aparecido antes: "Primero eran las publicidades, y cuando vi que estaban en inglés dije mmm", admitió.

A pesar de las dudas, la abuela intentó continuar con el plan. Barbie, escuchando atenta, no dudó en señalar una posible negligencia: "Cuando entraste ya sabías que era en inglés", le comentó a su madre. Nazarena negó haber tenido conocimiento previo, explicando que confió en la persona que le vendió la entrada: "A la piba que me atendió le dije que quería una película para ver con él y me dijo que esa". Pese al monumental error, la actriz destacó la admirable actitud de su nieto: "Se la bancó muy bien, 40-45 minutos, y cada diez minutos me preguntaba si ya había empezado, como diciendo: ‘¿Es esta mier… lo que me trajiste a ver?’".