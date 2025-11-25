Publicidad
Policiales > Boletín Oficial

Ofrecen recompensa para dar con el paradero de una niña secuestrada por su madre

El Boletín oficial publicó el pedido de captura en el caso de desaparición.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La niña está desaparecida desde 2023. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó mediante la Resolución 1299/2025 una recompensa de $5.000.000 por el paradero de Sofía Belén Troszynski y Alicia Athenas Pichon Troszynski. 

La medida responde a un requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provítola, que tramita la causa identificada como CCC 36975/2021. 

Sobre Alicia Athenas Pichon Troszynski, de nacionalidad argentina y francesa, continúa vigente una averiguación de paradero con búsqueda activa desde el 19 de mayo de 2023, complementada con una Notificación Alerta Amarilla de Interpol y prohibición de salida del país. En cuanto a Sofía Belén Troszynski, poseedora de nacionalidad argentina y polaca, pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional emitida el 29 de febrero de 2024, por su presunta participación en el delito de sustracción de menores.

La normativa establece que las recompensas serán abonadas a quienes proporcionen datos útiles que permitan localizar a la menor o concretar la captura de la adulta buscada. Los informantes pueden contactar al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio a través de la línea gratuita 134, garantizándose en todos los casos la confidencialidad de su identidad.

La cartera de Seguridad instruyó además a la Dirección de Comunicación Institucional para que difunda esta actualización en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional, simultáneamente con la publicación de los aficiones correspondientes en todas las plataformas de las fuerzas federales de seguridad.

