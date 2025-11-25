Ofrecen recompensa para dar con el paradero de una niña secuestrada por su madre

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó mediante la Resolución 1299/2025 una recompensa de $5.000.000 por el paradero de Sofía Belén Troszynski y Alicia Athenas Pichon Troszynski.

La medida responde a un requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provítola, que tramita la causa identificada como CCC 36975/2021.

Sobre Alicia Athenas Pichon Troszynski, de nacionalidad argentina y francesa, continúa vigente una averiguación de paradero con búsqueda activa desde el 19 de mayo de 2023, complementada con una Notificación Alerta Amarilla de Interpol y prohibición de salida del país. En cuanto a Sofía Belén Troszynski, poseedora de nacionalidad argentina y polaca, pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional emitida el 29 de febrero de 2024, por su presunta participación en el delito de sustracción de menores.

La normativa establece que las recompensas serán abonadas a quienes proporcionen datos útiles que permitan localizar a la menor o concretar la captura de la adulta buscada. Los informantes pueden contactar al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio a través de la línea gratuita 134, garantizándose en todos los casos la confidencialidad de su identidad.

La cartera de Seguridad instruyó además a la Dirección de Comunicación Institucional para que difunda esta actualización en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional, simultáneamente con la publicación de los aficiones correspondientes en todas las plataformas de las fuerzas federales de seguridad.