Martín Fierro Latinos: el caos y los looks polémicos que hundieron la gala

La prometida noche de glamour de los Martín Fierro Latinos se hundió en una catarata de errores, vestuarios controversiales y fallas técnicas que la convirtieron en el centro de todas las críticas. Lo que debía ser una celebración fue, para muchos, un verdadero desastre, dejando a figuras como Pilar Smith, Matilda y Marcelo Polino como testigos de una velada caótica.

El ambiente se caldeó incluso antes de que comenzara la transmisión, cuando las previas se llenaron de comentarios lapidarios. Antes de la gala, mientras la transmisión ya mostraba sus primeras fallas, se escuchó a algunos panelistas lanzar críticas sin filtro: “¿Por qué se hace la que sabe de moda si el muerto se asusta del degollado?”. Más tarde, desde el estudio, el diagnóstico fue categórico, anticipando el inminente papelón: “Fue desastrosa, un espanto, todo lo que van a ver es horrible”.

Publicidad

Una vez en la alfombra, los cronistas se encontraron con un montaje descuidado. “La alfombra está puesta a disgusto”, comentó una conductora mientras intentaba llevar adelante las entrevistas, a pesar de los baches en la iluminación y las notorias arrugas del decorado.

A este desorden visual se sumó el desfile de vestuarios que generó una ola de críticas. “Parecen recién llegados de la playa”, deslizaron sobre algunos looks que se consideraron inapropiados para la formalidad de la premiación, vestuarios más propios de un parador que de un evento internacional. Aunque figuras como Ventura y Peralta intentaban mantener la compostura, la gala se precipitaba hacia el descontrol.

Publicidad

Las confusiones con los premios escalaron el desconcierto. Hubo famosos que agradecieron sus galardones antes de que sus nombres fueran anunciados oficialmente en la transmisión, y otros que recibieron felicitaciones por premios que no habían ganado o, peor aún, sin haber asistido. El caos se completó cuando una cronista, sin querer, spoileó un resultado. “Yo creo que no me dejan decir demasiado, pero va a ser una noche muy especial para vos”, lanzó, generando un papelón instantáneo.

El punto de máxima tensión llegó cuando varios presentadores quedaron al aire sin las indicaciones correspondientes. “No tengo lo que sigue, por lo cual no hay nada escrito; yo sigo hablando”, admitió una conductora, pidiendo aplausos a los gritos mientras intentaba que la ceremonia volviera a tomar un curso.

Publicidad

Entre improvisaciones y errores de producción, la ceremonia llegó a su fin. En un resumen implacable, uno de los comentaristas sentenció el episodio que quedará en la historia: “La premiación continuó y será recordada como una de las noches más bizarras de la televisión”.