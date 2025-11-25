El fin de semana extralargo cerró con el mejor balance turístico de 2025 y superó ampliamente las expectativas del sector. Más de 1.694.000 personas viajaron por el país, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que registró un crecimiento interanual del 21% y rutas con más de 2400 autos por hora rumbo a la Costa Atlántica. El gasto total alcanzó los $355.789 millones, impulsado por estadías más largas, que promediaron 2,3 noches, un 15% por encima de 2024.

Pese al salto del movimiento turístico, el gasto diario por persona cayó en términos reales 3,7% y se ubicó en $91.317, lo que reflejó decisiones de consumo más prudentes. Sin embargo, el incremento en el número de viajeros y la extensión de las estadías generaron un impacto económico mayor. La Cámara Argentina de Turismo (CAT) confirmó la tendencia y destacó ocupaciones por encima del 80% en destinos como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Bariloche y Ciudad de Buenos Aires. En su medición, la estadía promedio fue de 3,5 noches.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, celebró los resultados y aseguró que “los registros de ocupación consolidan un gran fin de semana largo y permiten ser optimistas de cara a diciembre y la temporada de verano”. El organismo también resaltó niveles históricos en los destinos líderes del país, con un movimiento turístico homogéneo y una fuerte recuperación en la mayoría de las regiones.

CAME informó que este fue el séptimo fin de semana largo del año, con un acumulado de 11,96 millones de turistas y un movimiento económico total de $2.722.208 millones, equivalentes a US$1944 millones. La actividad aérea acompañó el repunte: Aerolíneas Argentinas y Flybondi alcanzaron ocupaciones cercanas al 97%, mientras que plataformas como Booking, Airbnb y Alohar registraron un 35% más de búsquedas de escapadas cortas dentro del país.

El movimiento también fue impulsado por fenómenos regionales, como el Black Friday de Paraguay, que generó un fuerte cruce por el puente Posadas–Encarnación, y el feriado brasileño por el Día de la Conciencia Negra, que impulsó la llegada de turistas a Misiones con picos de ocupación en Iguazú.

CAME y la CAT coincidieron en cuatro puntos clave: hubo más viajeros que en 2024, la ocupación fue mayor en la mayoría de los destinos, las estadías se extendieron por el feriado de cuatro días y el impacto económico resultó superior incluso con un gasto diario más contenido.