A primera hora de este martes, un micro tipo chárter de la empresa Turismo New Bus volcó sobre la autovía 2, a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, dejando como saldo dos muertos y al menos 15 heridos. El vehículo transportaba 56 personas rumbo a Mar del Plata, donde los pasajeros iban a participar del Encuentro de Hábitat Popular encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vuelco se produjo alrededor de las 8 de la mañana, por causas que aún no fueron establecidas. El micro quedó recostado sobre su lado derecho en el cantero central, en un sector donde la ruta presenta un zanjón de unos dos metros de profundidad. Dos de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que los servicios de emergencia continuaban este martes con las tareas de asistencia y derivación.

Entre los heridos, varios quedaron atrapados dentro del vehículo, por lo que se requirió la intervención de Bomberos y personal médico para liberarlos y trasladarlos a distintos centros de salud de la zona. Las fuentes consultadas indicaron que se esperan partes médicos oficiales durante la jornada para actualizar el estado de los lesionados.

Como consecuencia del accidente, el Encuentro de Hábitat Popular fue suspendido, según confirmaron voceros del gobierno bonaerense, que se mantienen en contacto con los equipos de emergencia y las autoridades locales.