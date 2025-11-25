El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entra en su etapa decisiva y este jueves 27 de noviembre tendrá una jornada cargada de emoción, ya que Desamparados y Atenas se enfrentarán en las finales de Cuarta y Primera División, en un choque que promete tribunas repletas y clima de definición.

La acción comenzará a las 21:15 con la final de los Playoff de Primera División entre los planteles superiores del Víbora y los Mirasoles, dos equipos que llegan con argumentos sólidos tras superar semifinales de alto voltaje.

Sportivo Desamparados accedió a esta instancia luego de dejar en el camino a Carpintería, al que venció 1-0 en un partido ajustado. El gol lo marcó Daniel Castro, clave en la clasificación puyutana.

Por su parte, Atenas llega con impulso y goles tras superar a Peñarol por 3-1. La figura del partido fue Lorenzo Lepe, autor de un doblete, mientras que Eduardo Bronvale aportó el tercero. Ramón Ávila descontó para el Bohemio, que no pudo revertir la historia.

El ganador del duelo entre Desamparados y Atenas se ganará el derecho de enfrentar a Unión de Villa Krause en la gran definición. Los Azules, campeones del Torneo Apertura, están a un solo paso de coronarse campeones del Oficial 2025: si triunfan en la final del Clausura, levantarán automáticamente el título anual.

El encuentro definitorio de los playoff se jugará con las dos hinchadas presentes, en un escenario histórico como Trinidad. Sportivo y Atenas, dos equipos con hambre de gloria, que el jueves prometen brindar una noche inolvidable para el fútbol sanjuanino.