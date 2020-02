El campeon Crusaders venció con Waratahs por 43 a 25 en el debut

Crusaders, de Nueva Zelanda y actual campeón, superó hoy a Waratahs, de Australia, por 43 a 25 en la primera fecha del Super Rugby 2020, organizado por la SANZAAR y en el que intervienen las franquicias más poderosas del hemisferio sur, entre ellas Jaguares de Argentina.



El cotejo se jugó en el Trafalgar Park, en la ciudad de Nelson, y Crusaders concretó sus puntos con tries de Will Jordan (2), Barydon Ennor (2), Leicester Fainga'anuku y Luke Romano y cinco conversiones y un penal de David Havili.



Para Waratahs sumaron ties Mark Nawaqanitawase (2) y Alex Newsome, con dos conversiones y dos penales de Will Harrison.



Crusaders es la franquicia que más veces ganó el torneo con 10 títulos y en la pasada temporada le ganó la final a Jaguares.



En el otros encuentro jugado hoy, en el Level5 Stadium de la ciudad japonesa de Fukuoka, Sunwolves de japón dio el "batacazo" al vencer a Rebels de Australia, por 36 a 27.



Los puntos de la franquicia japonesa fueron concretados con tries Keisuke Moriya, Jaba Breguadze, Tautalatasi Tasi y James Dargaville y un try, cuatro conversiones y un penal de Garh April, mientras que para Rebels sumaron tries Anaru Rangi, Dave Haylett-Petty, Andrew Kellaway y Andrew Deegan, con una conversión y un penal de Matt Toomua y una conversión de Reece Hodge.



En otros resultados de la fecha inicial, Chiefs venció a Blues, ambos de Nueva Zelanda, por 37 a 29, y Brumbies superó a Reds, los dos de Australia, por 27 a 24 y Sharks supero 23 a 15 a Bulls, ambos de Sudáfrica.



La fecha se completará hoy con Stormers (Sudáfrica) anet Hurricanes (Nueva Zelanda) en Ciudad del Cabo a las 10.05 de nuestro país, y Jaguares ante Lions (Sudáfrica) desde las 20.