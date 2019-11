El campeón del TC se define el domingo en Neuquén entre cuatro candidatos

El 78vo. Campeonato de Turismo Carretera (TC), se definirá el domingo próximo en la ciudad de Centenario, en Neuquén, y promete un final apasionante con cuatro protagonistas excluyentes que buscarán la corona: Agustín Canapino, Mariano Werner, José Manuel Urcera y Valentín Aguirre.



En ese contexto, el autódromo Parque Provincia, ubicado en Centenario, a 15 kilómetros de la capital neuquina, tendrá una definición de alto voltaje entre el tricampeón de TC, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), con 157.5 puntos y líder de la Copa de Oro, seguido por el entrerriano Mariano Werner (Ford), con 146, en un 'duelo' entre las dos marcas más populares del automovilismo argentino.



Los otros dos que asoman con chances son el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet) con 142.5 unidades y tercero en la Copa de Oro, y el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge) con 136.5 puntos y ubicado cuarto.



Canapino, Werner, Urcera y Aguirre, ya ganaron al menos una carrera en el año, requisito reglamentario que los habilita para pelear por la corona, en cambio el necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford), que está quinto en la Copa con 132.5 unidades, no triunfó aún y para coronarse debería ganar la carrera en Centenario y que los demás no sumen.



Los principales posiciones se completan con Jonatan Castellano (Dodge) con 121 puntos, Facundo Ardusso (Torino) 110 y Santiago Mangoni (Chevrolet) junto a Juan Manuel Silva (Ford) 108.5.



La carrera de Neuquén otorgará puntaje especial, tanto en las series de TC como en la final, y será del 50 por ciento más que lo habitual, y eso incrementará la lucha por el título con los dos que están arriba (Canapino y Werner).



Habitualmente, el ganador de cada serie de TC suma 5 puntos y ahora será de 7.5, y en la carrera final se otorga 40 al triunfador, y para Neuquén será de 60.



La del domingo será la segunda fecha del año en Neuquén, y en la primera, el 3 de marzo, se impuso el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), quien también se adueñó del écord de vuelta.



De los cuatro primeros de la Copa de Oro, el que tiene más “experiencia” y títulos es el “Titán” de Arrecifes, Agustín Canapino con su Chevrolet, que asiste técnicamente su padre Alberto, quien no estará en Neuquén debido a que debe cumplir una suspensión impuesta por la ACTC.



Canapino ostenta el privilegio de ser el campéon más joven de la categoría, con 20 años y ocho meses, cuando obtuvo el título en 2010, en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.



En esa ocasión, en entrerriano Werner (Ford), había salido primero en la Copa de Oro, pero el título se definió por “Default Reglamentario”, ya que no había cumplido con el requisito de ganar al menos una carrera.



El segundo campeonato de Canapino lo ganó en 2017, en una definición emocionante con el santafesino Facundo Ardusso (Torino), y lo superó por la exigua diferencia de 0.25 puntos, y fue en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata.



La tercera corona de Canapino fue el año pasado en una carrera memorable en San Nicolás, cuando diagramó una estrategia de calzar cubiertas para piso húmedo cuando todos sus rivales pusieron para seco, y se largó a llover ni bien comenzó la competencia.



Si bien los máximo candidatos al título son Canapino y Werner, no hay que descartar a los combativos Urcera y Agurrire, que comparten el mismo equipo, el JP Carreras.