El canciller Faurie dijo que habrá una "continuidad en política exterior" si Macri es reelecto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El canciller Jorge Faurie dijo hoy que si el presidente Mauricio Macri llegara a ser reelecto el próximo domingo habrá una "continuidad" en materia de política exterior y se refirió a la situación que atraviesan Bolivia, Ecuador y Chile.



El canciller argentino habló al finalizar la reunión de Gabinete que esta mañana encabezó Macri en la Casa Rosada, la última antes de las elecciones presidenciales.



En rueda de prensa, el diplomático sostuvo que el Gobierno tiene una "legítima expectativa" de que luego del domingo el oficialismo pueda estar en un balotaje "donde los argentinos manifestarán su voluntad" y allí "una de las variables posibles es revalidar el mandato del presidente Macri".



Para Faurie esto significará "la continuidad de la política exterior" actual, a la que definió como centrada en una "Argentina que esté participando como un actor relevante en el mundo", logrando "que los argentinos tengamos donde vender nuestros productos".



Por el contrario, el canciller se negó a adelantar que sucederá si gana otro candidato. "Corresponderá -si es el caso- que los expliquen los otros interlocutores que pudieran ser favorecidos", indicó.



Consultado sobre la situación de Bolivia, -donde el actual mandatario Evo Morales se declaró ganador ante las denuncias opositoras de fraude-, Faurie dijo que el deseo de la Argentina y los otros países de la región es que "las elecciones concluyan con el cómputo electoral de manera transparente, de manera cierta".



Recién "una vez que concluyan, actúan los demás países", afirmó sobre un posible reclamo internacional. Y agregó: "Los actores externos estamos muy atentos aguardando este resultado".



Sobre las manifestaciones que se vivieron en Ecuador y Chile, recordó que "tienen origen en razones distintas, pero tienen que ver con preocupaciones o inquietudes de las respectivas poblaciones".



En el caso de Ecuador, recordó que fue "por el aumento de la gasolina, que era un mecanismo de subsidios, que se mantuvo por muchos años, pero por la baja del precio del petróleo no lo pudo sostener de la misma manera que se venía haciendo".



Sobre Chile, consideró que "el aumento del precio del metro o subterráneo es como la última gota, en una situación de inquietud social que tiene que ver con otras cuestiones, como las jubilaciones y el costo del sistema de salud".



"Son temas que están en la sociedad chilena y no se les dio toda la atención que un segmento de la población esperaba que pudieran recibir" analizó.



Pero aclaró, ante una consulta, que es cierto que "las manifestaciones también son utilizadas por grupos que tiene un visión más anárquica, más anti institucional" en su propio beneficio.



"Hay que prestar atención" al reclamo originario para que "no sea capitalizado por sectores que quieren usarlos para afectar los procesos democráticos", agregó.



"Chile tiene las herramientas para encontrar los canales de diálogo y apartarse de los que quieran utilizar esto con otro tipo de propósito", dijo finalmente.