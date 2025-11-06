El castillo del amor: la propiedad de 35 millones de dólares que se pelean Brad Pitt y Angelina Jolie

La larga y mediática disputa legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la propiedad del Château Miraval, un castillo y viñedo ubicado en el sur de Francia, ha sumado un nuevo y millonario capítulo. Documentos judiciales presentados por el equipo legal del actor en los Estados Unidos revelaron una nueva demanda por 35 millones de dólares en concepto de daños.

Esta última acción se enmarca en la demanda original que Pitt interpuso en 2022, alegando que Jolie vendió su participación en la propiedad a un tercero —el grupo Tenute del Mondo— sin su consentimiento, violando un supuesto acuerdo mutuo. El Château Miraval, adquirido por la expareja en 2008, fue el hogar familiar y es también la sede de un exitoso negocio de vino rosado, cuya gestión y desarrollo Pitt reivindica como propia.

Según reportes de la revista People, los abogados de Pitt presentaron a finales de octubre mensajes que consideran relevantes de los intercambios entre la defensa de Jolie y el equipo que gestionó la venta en 2021. En uno de esos cruces de noviembre de 2023, la parte de Jolie habría mencionado que Pitt estaba demandando a su clienta por los 35 millones de dólares, sugiriendo además que el actor era quien debía asumir el costo de demostrar o no la existencia de tales daños.

La actriz, por su parte, niega rotundamente la existencia de un acuerdo que le impidiera vender su parte. En respuesta a las acciones de Pitt, Jolie interpuso una contrademanda en la que acusa a su exmarido de librar una "guerra vengativa" en su contra, y llegó a afirmar que la venta fue una decisión tomada para cerrar un "capítulo profundamente doloroso y traumático" de su vida. Además, la actriz ha mencionado que el actor intentó que firmara una cláusula de confidencialidad para silenciarla sobre su conducta personal.

La próxima audiencia pública para el caso, que mantiene a Hollywood en vilo, está pautada para el 17 de diciembre, según confirmaron fuentes a los medios estadounidenses. Pitt y Jolie se separaron en 2016 y fueron declarados solteros legalmente en 2019, aunque el acuerdo final de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.