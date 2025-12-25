Durante 2025, los precios de los combustibles en Argentina acumularon un incremento superior al 40%, superando la inflación acumulada del año, que rondó el 31%. Según un informe de Montamat & Asociados, este aumento respondió a múltiples factores: la evolución del tipo de cambio, los precios de los biocombustibles y la liberación de impuestos que se encontraban congelados.

En el último mes del año, los ajustes en los surtidores llegaron a superar el 4% a nivel país. Tras estos incrementos, el precio de las naftas grado 2 (premium) quedó un 9% por encima de su paridad de importación promedio, mientras que el gasoil se mantuvo prácticamente en paridad. Ante este escenario, YPF anunció una baja del 2% en los precios, aplicable de forma progresiva y según la región.

Especialistas señalaron que, aunque el precio internacional del crudo cayó cerca de 10 dólares en el Brent durante el año, otros tres factores presionaron al alza los combustibles locales: la devaluación tras el cambio a bandas cambiarias, el ajuste de impuestos y el incremento de los biocombustibles. Este contexto generó que los precios en pesos y en dólares superaran la inflación, impactando directamente en el costo del transporte y la movilidad.

Montamat & Asociados subrayó que la estabilidad macroeconómica será clave para mantener competitividad en el desarrollo de Vaca Muerta y el perfil exportador del sector. Además, anticiparon que las reformas estructurales pendientes, laboral, impositiva y previsional, influirán en la sostenibilidad de los precios y en la inversión en el sector energético.