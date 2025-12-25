Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pasaron una Navidad íntima y familiar en Rosario, rodeados de sus hijos y celebrando lejos de los flashes del mundo deportivo. Antonela fue la encargada de compartir en sus redes sociales algunos momentos de la reunión. En su cuenta de Instagram, que sigue casi 40 millones de usuarios, publicó la clásica foto familiar con el mensaje “Feliz Navidad” y reveló detalles de la celebración, incluyendo la destacada “mesa dulce” que combinaba chocolates, postres y variedades de delicias navideñas.

La pareja llegó a Argentina hace una semana, tras cumplir con compromisos internacionales, y eligió disfrutar de las fiestas en su ciudad natal, manteniendo la tradición de pasar la Nochebuena rodeados de los afectos. La Navidad también coincidió con preparativos familiares, como la organización de encuentros privados y reuniones con allegados, manteniendo un clima cálido y relajado.

La foto junto a su esposa, Antonella Roccuzzo, que publicó en su cuenta de Instagram.

Durante la velada, los hijos de Messi pudieron disfrutar de la celebración mientras la pareja cuidaba los detalles que hicieron del encuentro algo especial: desde la decoración hasta la selección de los postres y dulces que decoraban la mesa. El video de la mesa dulce causó sensación entre los seguidores, por su variedad y presentación elegante, mostrando un momento de intimidad familiar poco habitual en la vida de la estrella internacional.

Foto de la mesa navideña de la familia Messi.

Si bien la celebración se centró en la familia, los planes de Messi no terminan allí: se espera que la familia participe de otros encuentros y eventos privados durante el período de vacaciones, reforzando los lazos con amigos cercanos y familiares. A pesar de la agenda deportiva y los viajes recientes, la Nochebuena y Navidad se vivieron con la calidez y la tranquilidad que caracteriza los encuentros familiares de Messi y Antonela.