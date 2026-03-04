El mundo River Plate recuperó la sonrisa y la expectativa en la madrugada de este miércoles. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el elegido para tomar las riendas del primer equipo ya pisó suelo argentino. Eduardo "Chacho" Coudet desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 4:30, proveniente de España, para sellar su vínculo con la institución de Núñez.

Vestido de manera informal, con remera negra y gorra, el DT se mostró distendido y fiel a su estilo carismático ante los medios y los fanáticos que madrugaron para recibirlo. "Fue un viaje largo, estoy contento con lo que se está dando. Tengo que pasar por casa y de ahí voy directo para el Monumental", adelantó antes de retirarse en un vehículo particular.

El cronograma de un día intenso

La agenda de Coudet no dará respiro. Durante la mañana, el entrenador se reunirá con el secretario general Stefano Di Carlo y la cúpula dirigencial para firmar el contrato que lo unirá a River hasta fines de diciembre de 2027.

El plato fuerte para los hinchas será al mediodía, cuando se realice la presentación oficial y conferencia de prensa en el Salón Auditorio del estadio. Una vez cumplido el protocolo, el "Chacho" se trasladará al River Camp de Ezeiza para dirigir su primera práctica y tener el contacto cara a cara con los jugadores.

Debut postergado por el conflicto en AFA

Si bien la ansiedad del hincha es alta, el estreno de Coudet en el banco de suplentes deberá esperar. Debido al paro de actividades que mantiene en vilo al fútbol argentino en rechazo a las citaciones judiciales de la cúpula de la AFA, la fecha del fin de semana está suspendida.

De esta manera, el debut oficial del nuevo cuerpo técnico está programado para el próximo jueves 12 de marzo a las 21:30. En esa ocasión, River visitará a Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, en lo que marcará el inicio de una nueva era tras el ciclo más exitoso de la historia del club.