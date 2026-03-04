Renuncia Cúneo Libarona y Milei define a su reemplazante en Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentará este miércoles su renuncia ante el presidente Javier Milei, quien definiría a su reemplazante antes de emprender su viaje oficial a Estados Unidos previsto para el viernes.

Según fuentes oficiales, Cúneo Libarona se reunirá a las 10 de la mañana con el mandatario en la residencia de Olivos para oficializar su dimisión. El funcionario considera que ha cumplido un ciclo al frente de una cartera clave y buscaría regresar al ámbito privado.

Publicidad

Los nombres en danza

Aunque no hay confirmación oficial, el principal candidato para sucederlo sería Juan Bautista Mahiques, actual jefe de los fiscales porteños. En ese esquema, como viceministro asumiría Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y referente legal cercano a Karina Milei.

Otras fuentes señalan que la salida del ministro se concretará una vez que el Presidente le acepte formalmente la renuncia. No sería el primer intento: ya en noviembre, en plena reestructuración del Gabinete, Cúneo Libarona había evaluado dejar el cargo, pero permaneció por pedido del propio Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Publicidad

En ese momento también se mencionó la posibilidad de un mayor protagonismo del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, ligado al asesor presidencial Santiago Caputo, en una interna que, aunque silenciosa, nunca terminó de disiparse.

Un legado en agenda

En su entorno, Cúneo Libarona sostiene que deja avances relevantes, como la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias, el impulso al nuevo Régimen Penal Juvenil y la ley de juicio en ausencia.

Publicidad

Durante el verano, el ministro tomó distancia temporal de la gestión: realizó un curso en Alemania y viajó a Israel para participar en un encuentro contra la discriminación. Sin embargo, en los últimos días volvió a insistir con su salida.

Definiciones antes del viaje

Si bien se especulaba con que el Presidente resolvería el reemplazo tras regresar de Estados Unidos, los tiempos podrían adelantarse y la definición conocerse antes de la partida oficial.

Este martes, Milei mantuvo una reunión con el embajador estadounidense Peter Lamelas, en un contexto de intensa agenda internacional tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

En paralelo, otro nombre que circula en los pasillos judiciales es el de Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal Penal, quien este miércoles presentará un libro ante una audiencia que incluiría a funcionarios del actual gobierno.

Una cartera estratégica

El próximo ministro de Justicia tendrá un rol clave en la cobertura de más de 300 vacantes en la justicia federal, un trámite demorado desde hace años, así como en la eventual designación de dos nuevos jueces para la Corte Suprema y del Procurador General de la Nación.

La decisión final deberá contemplar, además, el delicado equilibrio interno dentro del oficialismo, donde conviven distintos sectores con influencia sobre una cartera considerada estratégica para el Gobierno.

La renuncia de Cúneo Libarona abre así un nuevo capítulo en la dinámica del Gabinete libertario, en momentos en que el Presidente busca consolidar su agenda política tanto en el plano local como internacional.