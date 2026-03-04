El Torneo del Sol arranca este miércoles con seis equipos en el Club Banco Hispano

La mística del Estadio Aldo Cantoni vuelve a encenderse con el deporte más emblemático de los sanjuaninos. Este miércoles 4 de marzo se pone en marcha el Torneo Sol de Verano 2026, una competencia organizada por la Subcomisión de Hockey del Club Hispano que promete cuatro jornadas de alto vuelo, integrando tanto a las promesas del semillero como a la máxima categoría.

El certamen, que se extenderá hasta el sábado 7, tendrá su epicentro en el gigante del Parque de Mayo, aunque también contará con actividad en la pista del Banco Hispano. La propuesta busca fortalecer el desarrollo formativo sin descuidar la competitividad que caracteriza al hockey local.

La Primera División busca su lugar en la gloria. En la categoría superior, el torneo se ha estructurado en dos zonas sumamente equilibradas que garantizan partidos de gran intensidad desde el primer minuto de juego. El grupo A estará compuesto con Aberastain, Hispano B y UVT y el grupo B con Hispano (A), Colón y Caucetera.

Además de la Primera, el Torneo del Sol pone un fuerte foco en la Categoría Infantil, donde los chicos tendrán la oportunidad de jugar en el mismo parquet donde brillaron los campeones del mundo. La fase de grupos para los más pequeños quedó definida de la siguiente manera: grupo A estará compuesto por Sarmiento, UVT, Estudiantil y Lomas, el grupo B con Huarpes, Aberastain, Caucetera y Unión. Grupo C estará con Social San Juan, Olimpia, Club Hispano y Bancaria.

Con entradas accesibles y el marco inigualable del corazón deportivo de San Juan, el Torneo del Sol de Verano se posiciona como la primera gran cita del calendario 2026 para el deporte de las bochas y los sticks.

La agenda del miércoles y jueves

La jornada inaugural de este miércoles se centra íntegramente en la categoría Primera en la pista de Hispano. Los cruces comienzan a las 18:30 con el duelo entre Aberastain e Hispano B, seguido por UVT ante Caucetera a las 20:30, cerrando la noche el anfitrión Hispano frente a Colón a las 22:30.

El jueves 5 de marzo la actividad se multiplica con el inicio de los Infantiles. En la sede de Hispano, los más chicos largan a las 19:00 con Caucetera-Unión, mientras que la Primera tendrá un duelo clave a las 22:00 entre Hispano y Caucetera. En simultáneo, el Estadio Aldo Cantoni abrirá sus puertas desde las 18:00 para el hockey infantil y cerrará con dos platos fuertes de Primera: Hispano B contra Colón (21:00) y Aberastain frente a UVT (22:30).

Cierre de fase de grupos: viernes y sábado

El viernes 6 de marzo se definirán los clasificados. La pista de calle Paula recibirá partidos infantiles desde las 19:00 y un único encuentro de Primera a las 22:00 entre Hispano B y UVT. Por su parte, en el Estadio Cantoni, la jornada de Primera iniciará a las 21:00 con Aberastain-Hispano y finalizará con el choque entre Colón y Caucetera a las 22:30.

Finalmente, el sábado 7 de marzo estará dedicado exclusivamente al hockey formativo en el Estadio Aldo Cantoni. Desde las 08:30 de la mañana, con el encuentro entre Sarmiento y Lomas, se sucederán seis partidos de categoría Infantil que se extenderán hasta pasado el mediodía, cuando Unión y Aberastain cierren la fase regular a las 13:30.