La Policía de San Juan intervino en diversos puntos estratégicos de la provincia para frenar el consumo de bebidas alcohólicas en menores durante los festejos por el "Último Primer Día" (UPD). Bajo directivas del Primer Juzgado de Faltas, a cargo del Dr. Marcelo Espósito, se desplegaron operativos preventivos y tareas de inteligencia que resultaron en la clausura de aproximadamente diez eventos. Las acciones se concentraron principalmente en zonas como Pocito y el Médano de Oro.

Uno de los hechos más destacados tuvo lugar en una propiedad rural del Médano de Oro, donde se detectó a un grupo masivo de 300 jóvenes, superando la capacidad de contención de los adultos presentes. Ante esta situación, las autoridades procedieron a la clausura inmediata y a la entrega de los menores a sus progenitores. Patrullajes realizados por las comisarías locales y la división de Leyes Especiales se mantuvieron activos durante toda la madrugada para mitigar el impacto del ingreso de estudiantes intoxicados a los establecimientos educativos.

Sobre el trabajo realizado, el comisario Diego Morales, asesor de la Secretaría de Seguridad, detalló en Canal 13 San Juan: "han habido directivas claras en la institución policial para tratar de prevenir aquellos consumos de alcohol por parte de menores. El Primer Juzgado de Faltas, el Dr. Espósito, ha dado las directivas expresas a la institución policial. Esto generó que hagamos operativos en distintos lugares, sobre todo en donde siempre sabemos que se llevan a cabo eventos. En la zona del Médano de Oro, en la zona de Pocito, se han clausurado alrededor de ocho a diez eventos de esta naturaleza por la cantidad de menores y el consumo de alcohol que había en el interior".

Asimismo, Morales resaltó el esfuerzo de los efectivos y la dificultad de control parental: "han tenido que patrullar toda la noche y han tenido que hacer un servicio de inteligencia previo para detectar aquellos lugares donde se estaban organizando. Por más que haya padres presentes, no pueden controlar el consumo de alcohol por parte de los menores; se les escapa a los padres. Hay una finca en el Médano de Oro que se ha detectado a 200 menores adentro y 100 por el ingreso. Entonces el Primer Juzgado de Faltas manda la clausura del evento y la entrega inmediata a los padres de los menores. Eso evita un montón de inconvenientes a posteriori".

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad confirmaron que estos protocolos de vigilancia servirán como base para futuras fechas de alta movilidad, como Semana Santa, donde se reforzará la vigilancia en departamentos alejados para garantizar la seguridad vial y el consumo responsable.