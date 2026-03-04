Un adolescente llevó un arma al colegio y se disparó frente a sus compañeros

Una escena de terror sacudió a la comunidad educativa de Posadas, en la provincia de Misiones, cuando un adolescente de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros y profesores en pleno recreo. El grave episodio ocurrió el lunes por la tarde en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO y generó una inmediata conmoción entre alumnos, docentes y autoridades.

El joven permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde ingresó en estado crítico con un cuadro de shock hipovolémico provocado por una considerable pérdida de sangre. Las clases en el establecimiento fueron suspendidas este martes mientras se desarrollan tareas de contención emocional para la comunidad educativa.

Cómo ocurrió el disparo

De acuerdo con el reporte policial, el alumno manipulaba un revólver calibre 22, propiedad de su abuela, cuando gatilló. El arma, que tenía ocho proyectiles en su interior, fue hallada posteriormente en el patio del establecimiento. Testimonios recogidos entre los estudiantes indican que la secuencia se desarrolló de manera abrupta durante el descanso entre clases.

Inicialmente se especuló con la posibilidad de un disparo de aire comprimido, pero la investigación confirmó el calibre y la procedencia real del arma. Tras el disparo, las autoridades escolares solicitaron de inmediato la asistencia del Centro Integral de Operaciones y una ambulancia. El adolescente fue atendido en el suelo mientras presentaba la herida de bala en el pecho.

El parte médico: estado grave pero estable

El último parte médico, según información recabada por el diario La Gaceta, señala que el estudiante presenta neumotórax como consecuencia del disparo. Su estado general sigue siendo grave, aunque los profesionales lo describen como estable dentro de la gravedad. Permanece internado en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga bajo estricta observación médica.

Además, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio activó protocolos de asistencia psicológica y contención, brindando apoyo tanto al estudiante y su familia como al conjunto de la comunidad educativa que resultó profundamente afectada por lo ocurrido.

Suspensión de clases y contención emocional

La conducción de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO informó que las clases permanecerán suspendidas este martes para permitir el abordaje de la crisis. El Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico anunciaron la realización de talleres de contención emocional destinados a los alumnos y docentes que presenciaron el episodio, con el objetivo de ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento.

Equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y del Consejo General de Educación, ya se encuentran trabajando en la institución para brindar apoyo integral ante un hecho que conmociona a toda la comunidad escolar de Posadas.