Otoño en San Juan: se espera un trimestre más seco y cálido de lo usual

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un reporte climático para el otoño de 2026 que advierte sobre un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para la provincia de San Juan. Según las proyecciones para los meses de marzo y abril, la región de Cuyo enfrentará precipitaciones por debajo de los valores normales, lo que profundizará la escasez hídrica característica de la zona.

Este fenómeno, catalogado como una sequía moderada, también se espera en la provincia de Córdoba y en el oeste de Santa Fe. Por el contrario, solo el Noroeste Argentino y el extremo sur de la Patagonia registrarán un incremento en la frecuencia de lluvias. Respecto a las marcas térmicas, el informe destaca que para el trimestre de marzo, abril y mayo se prevén temperaturas de normales a superiores a lo normal en todo el territorio nacional.

Para San Juan, este escenario se traducirá en jornadas otoñales más cálidas de lo habitual y un retraso en la llegada de los primeros fríos intensos. Esta combinación de calor persistente y falta de agua plantea desafíos adicionales para las actividades agrícolas y la gestión del recurso hídrico en los departamentos.

Este pronóstico de sequía llega tras un verano marcado por temporales de extrema violencia. Durante los meses de enero y febrero, ráfagas de viento superiores a los 90 km/h y caída de granizo provocaron desbordes de cauces y aludes de barro que dejaron rutas intransitables. Según relevamientos de Canal 13 San Juan, estos episodios devastaron defensas en zonas como Zonda y Sarmiento, afectando a más de 1.200 familias. Tras los daños sufridos por las crecientes, la preocupación de la provincia se desplaza ahora hacia la sequía otoñal.