Telefe echó a una de sus figuras más importantes: quién es

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante los meses de marzo y abril de este otoño 2026, la provincia de San Juan registrará precipitaciones por debajo de los valores normales.

Según las proyecciones del organismo, la región de Cuyo enfrentará un trimestre seco que profundizará la escasez hídrica habitual de la zona. Este fenómeno de sequía moderada también se espera en Córdoba y el oeste de Santa Fe, mientras que el Noroeste Argentino y el extremo sur patagónico tendrán un incremento en la frecuencia de lluvias.

En cuanto al clima, el reporte destaca que para marzo, abril y mayo se prevén temperaturas de normales a superiores a lo normal en todo el territorio argentino. Para San Juan, esto se traducirá en jornadas otoñales más cálidas y un retraso en la llegada de los primeros fríos intensos. Esta combinación de calor persistente y falta de lluvias plantea desafíos para las actividades agrícolas y la gestión del agua en los departamentos.