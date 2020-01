El cierre de la Línea C generó largas filas de pasajeros en Constitución durante la mañana de hoy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Línea C del subterráneo porteño que une Retiro con Constitución permanece cerrada en todo su recorrido desde el pasado sábado, y hasta el domingo 2 de febrero inclusive, lo que generó durante la mañana de este lunes complicaciones para los pasajeros que debían llegar a sus trabajos.



Durante las primeras horas del día los 200 mil pasajeros que a diario utilizan la línea C se vieron obligados a acudir a otros medios de transporte y debieron realizar largas filas, e incluso aguardar varios minutos antes de lograr subirse a una unidad, ya que en hora pico los colectivos no dieron abasto.



Las dársenas de las paradas de colectivo de Plaza Constitución se vieron colapsadas durante varias horas de esta mañana debido al corte que tiene como objetivo la realización de tareas de modernización del sistema de señales, realizar tareas de potencia y de puesta en valor de la estación Retiro, según informó Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).



Además, Sbase señaló que se avanzará con la obra de puesta en valor de la estación Retiro de esa línea de subterráneo, que incluirá la colocación de un ascensor para conectar la vía pública con el andén, el cambio de pisos y cielorrasos, pintura, iluminación LED y mejora de los frentes de locales comerciales y boleterías.