El cirujano sanjuanino que sacó a Felipe Pettinato de una peligrosa afección

Hace un par de semanas se supo que Felipe Pettinato había sido internado por un serio tema de adicción. Trascendió que había sido en contra de su voluntad, y obligado por su familia. Se comentó también, que tenía una complicada infección en la nariz y que debían reconstruírsela. Fue el médico sanjuanino, Javier Sosa, el responsable de la intervención.

Sosa contó a DIARIO HUARPE cómo llegó a él y habló sobre la adicción, además aclaró a que se debía.

“Él había consultado con varios cirujanos pero le cerró lo que le propuse. Esto era comenzar una recuperación a la adicción que tenía con medicamentos que toma, en especial al metilfenidato, que él consume para la déficit de atención y la hiper actividad.”, dijo el cirujano.

MIRÁ TAMBIÉN El enojo de Roberto Pettinato con un movilero de televisión

Sucede que Felipe sufría de un constante sangrado en la nariz después de 7 cirugías que se había realizado en la zona, las cuales le dificultaban su respiración. El médico lo sometió a su octava cirugía y el último intento para darle una calidad de vida al hijo del mediático. “Gracias a Dios salió todo bien. Se quedó 10 días en mi casa, en Mendoza, luego de la intervención”, dijo.

Después de un año donde el casi no respiraba, lo pudo hacer. Aunque, luego de pasar por la operación, el trastorno con la medicación siguió. “Él me pidió un consejo y le recomendé la internación”, aseguró el cirujano, quien agregó: "Hoy en día se está recuperando en lo personal y lo general, además de avanzar con la sanación después de la operación.”

Hace unos días, Felipe dio una entrevista telefónica con un programa que se emite por la tarde de canal trece, allí trascendió que su hermana Tamara fue a visitarlo y le dio un abrazo. Al que no quiso ver fue a su papá. "Pedí que no le permitieran entrar a verme. No estamos teniendo buena relación y no me parece bien que aparezca ahora. Estuve muy deprimido cuando el psiquiatra que me atendía quiso judicializar mi caso e internarme en una granja por dos años. Yo no soy adicto a las drogas pero si tengo una personalidad adictiva. No fue mi familia sino un psiquiatra de turno. Igual, hace tiempo que mi familia son mi mujer y mi hija, y eso lo tengo en claro. Hoy elijo quedarme para mejorar. Entiendo que lo necesito. No sé cómo ser padre", dijo. Confirmando así los dichos del cirujano.

Actualmente el Dr. Sosa vive en Mendoza e Italia, en ambos lugares se desenvuelve profesionalmente, además de estar a cargo de Nefertiti Cirugía Plástica.