El Colegio Fisiokinésico de San Juan emitió un comunicado en el que aclara que la entidad no avala un curso de formación cuyos organizadores aseguran que está destinado a auxiliares kinesiólogos. Desde la entidad informaron que esta formación no cuenta con aval de la institución y que tampoco tiene certificaciones universitarias.

El comunicado

"A todos los Matriculados y público en general que, debido a anuncios y publicidad efectuada por distintos medios de difusión masiva, el Colegio Fisiokinésico de San Juan no avala ni convalida ningún tipo de cursos de formación para Auxiliares de Kinesiólogos, ya que dicha actividad profesional no cuenta con certificación oficial, ni aprobación de Universidad Nacional alguna ni de la CONEAU, y por ende, carece de regulación y matriculación por parte de entidades integrantes del sistema de salud.



Además, se recuerda a los matriculados que, a los efectos de realizar prácticas reguladas por la Ley 301 A, no se pueden contratar servicios de ninguna persona que carezca de matrícula de éste Colegio, toda vez que tal inconducta pondría en riesgo la salud humana. Por ello, en caso de comprobarse el incumplimiento de las prescripciones de la Ley 301 A y/o el Reglamento Interno de la Institución, se aplicarán sanciones correspondientes."