El comedor de la UNSJ lanzó una campaña para los estudiantes que no pueden cursar por no tener dispositivos electrónicos

La Comisión Interna del Comedor Universitario Sanjuanino (Cicus) inició una colecta para ayudar a los estudiantes que no cuentan con las herramientas para cursar de forma virtual. La campaña consiste recolectar dispositivos electrónicos.

De acuerdo a la encargada de comunicación de Cicus, Karla Torres, actualmente asisten al comedor universitario 500 estudiantes. De ese total, el 13% no pudo asistir al cursado virtual del primer semestre: el 3% no tiene dispositivos de conexión y el 10% no posee acceso a internet.

Por este motivo, y para el segundo semestre que empezó este lunes, iniciaron una campaña de recolección de dispositivos electrónicos. En Cicus piden a la población que colabore con computadoras, cámaras web, teclados, micrófonos, etc. Los elementos pueden estar en óptimas condiciones o para arreglar, y ser donados o prestados.

“El porcentaje de los estudiantes sin acceso a la modalidad virtual es complejo. Se trata de estudiantes que con suerte tienen acceso a un celular y con eso no pueden escribir documentos, preparar presentaciones, etc. Sin una computadora es muy difícil el acceso a la educación en este contexto”, explicó Torres.

Los dispositivos pueden llevarse a la Mesa de Cicus, en el Palomar, de lunes a viernes de 12.30 a 14. También pueden comunicarse con la comisión del comedor a través de su Instagram o Facebook. Ofrecen la posibilidad de retirar los elementos por los domicilios.

La virtualidad, base de la UNSJ durante la pandemia

A inicios del ciclo lectivo 2021 el Consejo Superior de la alta casa de estudios decidió que este año, al igual que en 2020, las actividades serían virtuales. Si bien hubo rumores sobre un regreso a la presencialidad, el segundo semestre arrancó sin noticias sobre la vuelta a las aulas.