El concejal acusado de violar la cuarentena dijo que su detención fue "un exceso policial"

“Venía de entregarle mercadería a un amigo que no la está pasando bien. La Policía me persiguió, le expliqué que estaba habilitado para circular y me llevaron igual [a la comisaría], dijo el concejal de Calingasta, Raúl Escuela, tras ser detenido el último domingo por la supuesta violación de la cuarentena por el coronavirus.

El funcionario aseguró que “estaba trabajando” y que todo fue fruto de un exceso por parte de los uniformados. Actualmente está con prisión domiciliaria y se convirtió en el primer dirigente político de la provincia de San Juan que irá a juicio por incumplir la medida sanitaria.

Escuela es una de las 7 personas que fueron arrestadas el domingo en la localidad de Barreal, por no acatar el aislamiento total y obligatorio dictado en el país para intentar controlar la pandemia. Junto a él cayeron Darío Gómez, Cristian Kirver, Sergio Saavedra, Franco Saavedra, Cristina Castillo y Omar Toro, acusados de haber estado tomando bebidas alcohólicas en el Cerro Tres Escalones, en la localidad de Barreal.

El parte del personal de la Comisaría 33 dice que el funcionario no estaba tomando alcohol, sino que se encontraba aparatado del grupo filmando y que no pudo justificar su presencia en la vía pública en momentos de cuarentena. En diálogo con DIARIO HUARPE, Escuela negó este martes esa versión y sostuvo que “hubo exceso policial”.

“Salí con mi auto a hacer una obra de caridad, le dejé la mercadería a mi amigo y cuando volvía, un móvil de la Policía me persiguió, claramente me vino a buscar a mí, me bajé del auto, me dijeron que no podía circular, les expliqué que estaba trabajando, que estaba habilitado para circular y me llevaron igual”, dijo el opositor.

Y agregó: “Me dijeron que yo venía del cerro, que estuve tomando con un grupo y no fue así, yo estuve solo repartiendo la mercadería y no tomo alcohol”.

Ese será el descargo que hará ante el juez de Flagrancia, cuando le toque comparecer en un juicio exprés. Por ahora, al igual que los otros acusados, Escuela está con arresto domiciliario y seguirá en la misma situación hasta la primera audiencia del proceso en su contra.

Los detenidos habían sido liberados inicialmente por la jueza de Paz de Calingasta, Roxana Espín, quien después se declaró incompetencia y giró las actuaciones a Flagrancia.

En ese ámbito consideran que los hechos obligan a abrir una causa penal contra los acusados por el artículo 205 del Código Penal, que fija una pena de 6 meses a 2 años para todo aquel que viole “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Polémica por otro detenido

Entre los acusados de haber estado bebiendo en el Cerro Tres Escalones está Sergio Saavedra, quien fue señalado por Escuela como “el secretario privado del intendente Jorge Castañeda". Consultado por este diario, el jefe comunal aseguró: “Nada que ver, no es así”.

Según Castañeda, Saavedra “es contratado y a veces hace de mi chofer, pero de ninguna manera es mi secretario, y todo el mundo lo sabe”. Por otra parte, sostuvo que el colaborador más cercano que tiene es Jorge Cortez, que “se ocupa de los temas públicos más cercanos al intendente”.