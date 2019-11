El Concejo Deliberante platense incorpora licencia por nacimiento para los concejales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Concejo Deliberante de La Plata aprobó hoy por unanimidad la modificación del Reglamento Interno que incorpora la figura de "Licencia por Nacimiento" con percepción íntegra de la dieta y cobertura social para todos los concejales.



De acuerdo a la nueva normativa, los concejales que cursen un embarazo tendrán derecho a percibir licencia con goce íntegro de la dieta por el término de 110 días corridos.



La misma se acreditará por medio de certificado médico, comenzará 30 días antes de la fecha estimada de parto, y finalizará 80 días después del mismo.



Contempla, también, que se podrá optar por la reducción de los días de licencia anterior al parto, la que no podrá ser inferior a 15 días y que los días no utilizados correspondientes a la licencia anterior al parto se acumularán al lapso previsto para el período posterior al parto.



A su vez, se contempla la licencia por parto prematuro, también por defunción fetal o fallecimiento posterior al parto.



En caso de gestación y nacimiento múltiple el plazo se extenderá por el plazo de 30 días corridos por cada hijo/a nacido de dicho parto.



En tanto, los concejales no gestantes tendrán una licencia con goce íntegro de la dieta por el término de 15 días.



También contempla la Licencia por Adopción que se extenderá por 60 días a partir de la fecha en que se inicie la tenencia o guarda con vistas a futura adopción.