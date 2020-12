El conductor de un camión se durmió y volcó: transportaba miles de kilos de uva

Un siniestro vial que incluyó el vuelco de un camión y pudo haber sido una tragedia ocurrió en la noche del viernes en Albardón.

El hecho fue a las 23:45. A esa hora el conductor de un camión, que trasladaba 5.000 kilos de uvas para exportación, se quedó dormido al volante, perdió el control del rodado y volcó en Ruta 40 antes de calle Sarmiento.

El conductor fue identificado como Héctor Arias de 77 años quien fue asistido en el lugar por personal de ambulancias que arribó. No obstante, no tenía heridas de gravedad por lo que no tuvo que ser trasladado a algún hospital o centro de salud.

Hasta el lugar del hecho también asistió personal de la comisaría 18º.