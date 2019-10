El Congreso de EEUU se prepara para histórica votación sobre el impeachment a Trump

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Por tercera vez en la historia moderna de Estados Unidos, la Cámara de Representantes tiene previsto celebrar hoy una votación para formalizar un procedimiento de juicio político, en esta ocasión contra el presidente Donald Trump.



Se da por descontado que la cámara baja del Congreso, controlada por la oposición demócrata, dará su aval a las ocho páginas de procedimientos de impeachment en la que será la primera confrontación en el recinto por el juicio político a Trump.



Se espera que el oficialismo republicano, en bloque, se pronuncie en contra del procedimiento en la sesión, que sentará las bases de un proceso podría incluir audiencias públicas en dos semanas y una votación sobre el propio juicio político para fin de año.



Comisiones parlamentarias que llevan adelante la investigación de juicio político ya han interrogado a 15 testigos sobre la conducta de Trump, que está acusado de abuso de poder por solicitar una interferencia extranjera en las elecciones generales de 2020.



Trump ha negado los cargos, que se centran en una llamada telefónica de julio pasado en la que pidió a su par de Ucrania, Vladimir Zelenski, que investigara al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, quien podría ser su rival en los comicios del año próximo.



La Casa Blanca hizo pública una transcripción de la llamada el mes pasado luego de que estallara el escándalo a raíz de una denuncia de un informante anónimo de los servicios secretos que elevó una nota a superiores tras enterarse del contenido del diálogo.



Trump ha calificado de "perfecta" la llamada, en la cual pide a Zelenski investigar al hijo de Biden, Hunter, quien trabajó hasta este año en una compañía de gas de Ucrania.



El mandatario estadounidense también pidió a su par ucraniano una investigación que desacreditara la pesquisa sobre la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, supuestamente para ayudar a Trump a ganar los comicios.



Al momento de la llamada, la Casa Blanca mantenía retenidos casi 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania asignada por el Congreso, y los demócratas sospechan que con esto se buscaba coaccionar a Zelenski a acceder a los pedidos de Trump.



Diplomáticos estadounidenses declararon a las comisiones investigadoras haber dicho a asesores de Zelenski que una visita suya a la Casa Blanca para reunirse con Trump estaba condicionada a que anunciara la apertura de esas investigaciones.



Los republicanos dicen que el proceso forma parte de una cruzada partidista contar un presidente que nunca fue del agrado de la oposición. Trump ha llegado a calificarlo de "linchamiento".



Los demócratas lo niegan, y han dicho que el procedimiento a votarse hoy sigue a los realizados en su momento contra el presidente republicano Richard Nixon y el demócrata Bill Clinton.



Si la Cámara de Representantes vota a favor del impeachment, la pelota pasará al Senado, donde se realizará el juicio político propiamente dicho, posiblemente a principios de 2020, y donde se requiere de una mayoría de dos tercios para destituir a Trump.



La votación en la Cámara de Representantes no detendrá el desfile de testigos, que continuará hoy con el testimonio de Tim Morrison, el ex asesor de Trump para asuntos rusos y europeos.



De manera inesperada, Morrison anunció anoche su renuncia a su cargo en la Casa Blanca, informó CNN.



Aunque tenía previsto declarar de todos modos, su dimisión lo libera absolutamente de las órdenes dadas por la Casa Blanca a varios de sus funcionarios para que no testifiquen ante las comisiones investigadoras.