El Consorcio San Martín cumple 45 años. El consorcio más grande del país que cuenta con más de 700 departamentos y alberga unas 3.000 familias festejará su aniversario con una feria de emprendedores del consorcio y homenaje a los consorcistas históricos el próximo sábado 10 de diciembre. Para conocer más de este icónico lugar DIARIO HUARPE conversó con la presidenta administrativa del consorcio, Francisca Font.

“Vivir acá es vivir en una ciudad dentro de una ciudad” así comienza describiendo el lugar. Por eso quien haya pasado por el lugar siente esa vibra de pequeña comunidad. Según Francisca esto es gracias al sentimiento de pertenencia que se construye entre los vecinos.

El lugar cuenta, además de los departamentos, con plazas, polideportivos, negocios y hasta una pequeña capilla. “Tiene todo para hacer vida dentro del lugar, eso hace que se vaya organizando una forma de vivir dentro de esta pequeña ciudad”, comentó Francisca.

“Además, tenemos un código de convivencia que organiza a los vecinos, por ejemplo tenemos una hora de silencio que comienza a las 21.30 horas y esto se hace para garantizar el descanso de los vecinos que llegan de su trabajo o que necesitan descansar temprano. Somos muchas personas y esas acciones sirven para organizar”.

Pero no todo es vivir del pasado, en el plan estratégico que tiene el consorcio, apuesta a que se instalen paneles solares para alimentar los espacios verdes comunes. “Fueron los mismos profesionales del edificio que aportaron las ideas y la logística para presentar este proyecto. No fue solamente decir vamos a poner paneles. Presentamos el monto, el consumo, cómo se usaría y cuánto duraría. Ya no basta con separar residuos, como comunidad empezamos a ver aquellas que son sustentables y si queremos seguir debemos pensar en lo que vendrá”, dijo Font.

Así celebra una de las comunidades históricas y más grande de la provincia sus 45 años, honrando el presente, con memoria por los que construyeron el lugar y pensando en el futuro.