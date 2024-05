Realizar la transferencia de un automóvil en San Juan tuvo un importante incremento a comienzos de año. El costo se encareció en un 300% con respecto al 2023. Luego tuvo una serie de subas menores, pero se retrotrajeron a enero y ahí se estabilizaron.

Desde la Cámara de Gestores del Automotor de San Juan, explicaron cuánto costaría realizar dicho trámite y por qué de estos montos. Mariela Ahumada, presidenta de la cámara dialogó con DIARIO HUARPE y expresó: “Es bastante relativo el costo, depende del valor de valuación del vehículo por la que pagas un arancel, el sellado provincial y los formularios, porque cada consulta lleva uno. También le tenés que sumar que hay una tasa de tránsito que es para el Estado, entonces es un cúmulo de costos que no es todo para el registro. Es una parte para ellos, una parte para el Gobierno Provincial, una parte para el Gobierno Nacional y otra para la Municipalidad".

Además, informó, a modo de ejemplo, que en un vehículo que vale $2.000.000, el gasto de transferencia está arriba de los $10.000.

Estos son los honorarios mínimos sugeridos que manejan los gestores.

Reducción de los Registros Automotor

El Gobierno nacional anunció una serie de medidas destinadas a reformar los Registros del Automotor en todo el país. Según informaron, esta iniciativa persigue el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos.

Entre los cambios más importantes se destaca el cierre del 40 por ciento de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de dos años.

Con respecto a este tema, Mariela Ahumada aclaró: “En San Juan no creo que tengamos ningún cierre de registros porque, por suerte, no hay registros intervenidos. Estuvieron intervenidos el 7 y el 8, pero por una cuestión que son los más nuevos, es una práctica particular que se realiza siempre y si algo está mal se le quita el Registro al encargado. En este caso, no tenemos ese problema porque esos registros fueron auditados y están bien, están trabajando con normalidad”.